Кемерово, 2 марта, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Кемеровской области на 70 суток приостановлена деятельность компании «Мариинск — Газ», осуществляющей в том числе поставки медицинского кислорода в учреждения здравоохранения. Причина — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Об этом сообщил Мариинский городской суд региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Ёмкость с жидким медицинским кислородом

В суде уточнили, что дело об административном правонарушении поступило от Сибирского управления Ростехнадзора.

Так, было установлено, что в компании не организован и не осуществлялся производственный контроль, отсутствовало необходимое количество персонала, не было договора на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными формированиями и плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Всего было выявлено более 15 нарушений в области промышленной безопасности.

Представитель компании согласился с фактом допущенных нарушений и уверил, что уже принимаются меры к их устранению. Однако судпосчитал правильным временно приостановить деятельность организации на 70 суток.