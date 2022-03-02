Джакарта, , 08:34 — REGNUM Агентство по борьбе со стихийными бедствиями провинции Ачех объявило, что 295 жителей эвакуировали из-за наводнения, вызванного разливом рек и обильными дождями, сообщает CNN Indonesia.

Стихийное бедствие в Индонезии (сс) U.S. Embassy, Jakarta

За последние несколько дней наводнения обрушились на три района в самой западной провинции Индонезии. Уровень воды во время паводка достигал 40−120 см. В общей сложности 14 289 человек пострадали от наводнения.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в округе Пангандаран индонезийской провинции Западная Ява.

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