Северобайкальский район, Бурятия, , 08:33 — REGNUM В Северобайкальском районе Бурятии автомобиль частично провалился под лёд. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUMИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, инцидент произошёл на льду Байкала.

Автомобиль частично провалился под лёд на Байкале ГУ МЧС по Бурятии

На помощи к терпящим бедствие выехали сотрудники поисково-спасательного отряда. В машине в момент провала находились два человека, которым удалось самостоятельно выбраться из салона.

«По уточненной информации, автомобиль Нива провалился частично в промоину глубиной 1.5 метра. Мужчины, находящиеся в автомобиле, не пострадали и доставлены спасателями домой», — отметили в ведомстве.

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