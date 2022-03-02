Северобайкальский район, Бурятия, 2 марта 2022, 08:33 — REGNUM В Северобайкальском районе Бурятии автомобиль частично провалился под лёд. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUMИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, инцидент произошёл на льду Байкала.

Автомобиль частично провалился под лёд на Байкале
Автомобиль частично провалился под лёд на Байкале
ГУ МЧС по Бурятии

На помощи к терпящим бедствие выехали сотрудники поисково-спасательного отряда. В машине в момент провала находились два человека, которым удалось самостоятельно выбраться из салона.

«По уточненной информации, автомобиль Нива провалился частично в промоину глубиной 1.5 метра. Мужчины, находящиеся в автомобиле, не пострадали и доставлены спасателями домой», — отметили в ведомстве.

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