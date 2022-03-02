Калининград, , 08:32 — REGNUM В море для проведения очередного комплекса приёмо-сдаточных испытаний вышел сторожевой корабль Балтийского флота (БФ) «Неустрашимый», капитальный ремонт и модернизацию которого завершил Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Об этом сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» (однотипный с «Неустрашимым") Mil.ru

пресс-служба ЗВО «В морских полигонах флота представители заводской сдаточной команды совместно с комиссией Балтийского флота и экипажем корабля проведут манёвренные и скоростные испытания, проверят работу всех систем, узлов и агрегатов, навигационных и радиотехнических средств».

Также из различных систем вооружения корабля планируется выполнить комплекс боевых стрельб по морским и воздушным целям.

После завершения испытаний «Неустрашимый», на котором были существенно обновлены системы вооружения, а также установлены форсированные двигатели, вернётся в состав соединения надводных кораблей БФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», входящий в ОСК, завершил длительный капитальный ремонт и модернизацию сторожевого корабля Балтийского флота «Неустрашимый».

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