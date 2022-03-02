Омск, , 08:31 — REGNUM Координационный штаб по устойчивому положению экономики, работы системообразующих организаций и предприятий жизнеобеспечения создан в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что цель создания штаба — оперативное реагирование на изменения экономической ситуации в условиях санкционного давления на Россию.

Губернатор Омской области Александр Бурков 1 марта провёл первое заседание штаба. В нём приняли участие представители контрольно-надзорных служб, органов власти, предприятий и бизнеса.

Бурков отметил, что, несмотря на коронавирусные ограничения, за последний год в регионе рост промышленного производства составил более 3%. Объём производства сельхозпродукции вырос на 2%. В сфере строительства рост составил почти 5%. Объёмы ввода жилья выросли более чем на 18%.

«Важно выстоять и удержать достигнутые результаты. Нужно пройти зону экономической турбулентности с наименьшими потерями», — отметил Бурков.

Он подчеркнул, что федеральные власти оперативно реагируют на вводимые против России санкции. Анонсирована программа мер по поддержке российской экономики с учётом предложений от регионов.

Правительство Омской области подготовило ряд предложений по общесистемным мерам поддержки. Они направлены в правительство России.

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