Уфа, 2 марта, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Башкирии инвесторам предлагают разместить глэмпинги в самых живописных локациях республики. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Сообщается, что в Башкирии фиксируется тенденция к росту запросов на отдых в регионе. В связи с этим корпорация развития республики предлагает новые ниши в этом сегменте.

Так, инвесторам предложили создать глэмпинг на территории двух инвестиционных площадок в Зианчуринском районе около Ямашлинского водохранилища. Живописные виды и удобное месторасположение площадок будут способствовать созданию условий для комфортного отдыха. На реализацию данного проекта необходимо будет направить 13,6 млн рублей. В результате будет создано 11 новых рабочих мест. Сообщается, что 12 комфортабельных геокуполов вместимостью от 2 до 4 человек предлагают разместить также в Бакалинском районе на территории с. Бугабашево. Здесь глэмпинги будут окружены сосновым бором у реки Маты, здесь расположены Мустафинский заказник и река Урзя. На реализацию данного проекта необходимо направить 14,32 млн рублей, будет создано 13 рабочих мест.

Еще одна инвестиционная площадка находится в Кугарчинском районе около Мурадымовского ущелья. Здесь инвесторам предлагают рассмотреть возможность организации круглогодичного отдыха для жителей и гостей Башкирии с рыбалкой, водными и пешими экскурсиями. Бюджет инвестиционного проекта составляет 10,29 млн рублей, будет создано 15 новых рабочих мест.

«Отмечу, что во всех бизнес-предложениях мы также приводим меры поддержки, на которые может рассчитывать инвестор. К примеру, в предложенных кейсах инвестор сможет ознакомиться с преференциями, действующими в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены организовать экскурсионные перевозки по рекам Белой и Уфе.