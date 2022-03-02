Обнинск, Калужская область, , 09:42 — REGNUM Инженер-технолог направления «Композит» Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина (головная организация холдинга в отрасли химической промышленности Госкорпорации Ростех) Юрий Зорин стал лауреатом молодежной премии Российского Союза научных и инженерных общественных объединений в области науки и техники «Надежда России». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора ОНПП «Технология» Андрея Силкина.

Инженер Юрий Зорин Technologiya.ru

Победу молодому обнинскому ученому принесла работа, доказывающая преимущества применения автоматизированных процессов при изготовлении крупногабаритных изделий из полимерных композиционных материалов (ПКМ). В представленной Юрием Зориным работе технико-экономические показатели подтверждают, что автоматизация процессов раскроя ПКМ уменьшает расход основных материалов на 15%, автоматизированная выкладка композиционных материалов снижает трудоемкость на 36%.

«Внедрение автоматизированных процессов повышает эффективность производства. Первый опыт автоматизированной выкладки углеродных материалов специалисты предприятия получили в ходе работ над созданием пилотируемого космического корабля «Буран». Сегодня технологии автоматизированной выкладки препрегов и лазерный раскрой материала широко применяются при изготовлении изделий для авиационной отрасли, в частности элементов углепластикового хвостового оперения самолета МС-21», — отметил Андрей Силкин.

Молодежная премия Российского Союза научных и инженерных общественных объединений «Надежда России» является высшим признанием научно-техническим сообществом страны достижений молодых ученых и специалистов в развитии прогресса. В конкурсе участвуют работы, результаты которых внедрены в производство либо апробированы на практике.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поздравил победителей конкурса «Инженер года – 2019»