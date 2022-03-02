Инженер из калужского Обнинска стал лауреатом премии «Надежда России»
Обнинск, Калужская область, 2 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Инженер-технолог направления «Композит» Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина (головная организация холдинга в отрасли химической промышленности Госкорпорации Ростех) Юрий Зорин стал лауреатом молодежной премии Российского Союза научных и инженерных общественных объединений в области науки и техники «Надежда России». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора ОНПП «Технология» Андрея Силкина.
Победу молодому обнинскому ученому принесла работа, доказывающая преимущества применения автоматизированных процессов при изготовлении крупногабаритных изделий из полимерных композиционных материалов (ПКМ). В представленной Юрием Зориным работе технико-экономические показатели подтверждают, что автоматизация процессов раскроя ПКМ уменьшает расход основных материалов на 15%, автоматизированная выкладка композиционных материалов снижает трудоемкость на 36%.
Молодежная премия Российского Союза научных и инженерных общественных объединений «Надежда России» является высшим признанием научно-техническим сообществом страны достижений молодых ученых и специалистов в развитии прогресса. В конкурсе участвуют работы, результаты которых внедрены в производство либо апробированы на практике.