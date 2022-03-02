Ташкент, 2 марта, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 марта провел совещание по вопросам поддержки женщин. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Как сообщил президент, в вузах Узбекистана будут созданы условия для дистанционного обучения студенток с маленькими детьми.

Кроме того, в каждом регионе контракт на обучение 150 девушек из малообеспеченных семей и потерявших родителей (всего 2,1 тысячи девушек) будет оплачиваться из местного бюджета.