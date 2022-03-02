Оттава, 2 марта, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Канада не отменит экономические санкции против России, пока российские власти не признают свои ошибки и не выведут войска с территории Украины. Об этом канадский премьер-министр Джастин Трюдо 1 марта в ходе выступления в парламенте страны.

(сс) Presidencia de la República Mexicana Джастин Трюдо

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Он отметил, что введенными санкционными мерами Оттава хочет защитить «верховенство права, а также принципы ООН и устав организации».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Джастин Трюдо заявил, что Канада планирует поставить на Украине противотанковое оружие и модернизированные боеприпасы.

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Глава правительства Испании Педро Санчес утверждает, что ЕС отменит свои санкции, введенные против России из-за Украины, если Москва отменит специальною военную операцию.