Чебоксары, , 08:30 — REGNUM В Чувашии проводят проверки по сообщениям о сходе наледи на женщину в Чебоксарах и мужчину в Канаше. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Следственный комитет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ведомство проверяет информацию о происшествии в Чебоксарах по улице Анисимова, где из-за падения наледи травму головы получила женщина 1955 года рождения. Проверка проводится по признакам состава преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Кроме того, правоохранители изучают обстоятельства происшествия в Канаше, где из-за схода наледи с крыши здания травмирован мужчина 1990 года рождения. По данным управления, горожанин получил травму головы.

По данным фактам проводятся проверки и устанавливаются лица, ответственные за содержание и уборку зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в феврале по улице Анисимова, 8 в Чебоксарах. В мэрии Московского районе отмечали, что «прохожая из-за падения снежно-ледяных наростов получила ушиб мягких тканей», обратившись за помощью в больницу. Также отмечалось, что в тот же день после оказания помощи женщину отпустили домой.

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