Москва, , 08:30 — REGNUM Осуществление зверств по отношению к беззащитному мирному населению было глубоко чуждо для российских военных в прошлые эпохи, чуждо и сейчас, в отличие от стран Запада, которые сейчас активно поддерживают украинских нацистов, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кургинян отметил, что существует принципиальная разница между тем, как пользовались абсолютным военным превосходством в воздухе Красная армия и англосаксонские союзники во время Второй мировой войне, предтечи тех, кто сейчас распространяет наглые фейки по поводу того, что Россия якобы осуществляет бесчинства на Украине.

«Советская авиация даже тогда, в условиях войны со смертельным врагом не работала так, как работала англосаксонская авиация при бомбардировках Дрездена и при осуществлении других схожих акций против мирного населения. Никогда советская, постсоветская авиация не творила того, что со сладострастием исполняют англосаксы. Нашей военной культуре, в нашей военной антропологии чуждо это сладострастное упоение возможностью убивать мирных людей в условиях безнаказанности. Апофеозом такого упоения, конечно, являются бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Но ведь это только апофеоз. Ему нечто предшествовало — тот же Дрезден — и не только. И этот апофеоз наследовали», — заявил политолог.

Он также отметил, что традиционная русская сдержанность по поводу использования господства в воздухе вовсе не означает, что мы не должны его использовать. А это означает, что разворачивание любой крупной военной силы, необходимой для работы украинской регулярной армии, приводит к уничтожению этих контингентов, осуществляющих это разворачивание вне мест концентрации мирного населения.

Он подчеркнул, что армия не может развернуться для этого в городе всерьез, она должна выйти в поле. А как только она туда выходит в поле за пределы щита из мирного населения, авиация ее тут же уничтожит, стало быть, никто выходить в поле не будет. Стало быть, никаких регулярных действий армии Украины быть не может, как и бомбежек по мирным городам со стороны России.