Магадан, , 08:43 — REGNUM В Магадане завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Магаданской области.

Убийца Цитата из к/ф «Окно во двор». реж Альфред Хичкок. 1954. США

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В ходе следствия установлено, что ночью 1 января 2022 года между обвиняемым и 32-летним мужчиной, который пытался зайти в подъезд дома где живёт фигурант, произошел словесный конфликт. Не желая пускать постороннего, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил опонента за одежду и с силой толкнул его головой вперед по ступеням лестницы вглубь подвального помещения многоквартирного дома.

После этого, фигурант избил потерпевшего руками, ногами и металлической дубинкой по различным частям тела, в том числе и по голове, причинив ему телесные повреждения несовместимые с жизнью.

Думая, что человек ещё жив, обвиняемый сделал удавку из металлической проволоки и задушил уже обездвиженную жертву.

Желая скрыть следы преступления, он завернул тело в халат и простынь, перенес к площадке с баками для мусора, рядом с домом, обложил труп картонными коробками и, облив принесенным с собой растворителем, поджёг.

Обвиняемый полностью признал вину, выдал следствию орудие преступления — металлическую дубинку и моток металлической проволоки.

Уголовное дело будет направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, Калужский областной суд с участием присяжных заседателей вынес обвинительный приговор 36-летнему жителю Калуги, который признан виновным в убийстве, совершенном из корыстных побуждений, и приговорён к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.