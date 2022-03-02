2 марта 2022 | Время чтения 1 мин

ИА REGNUM, , 10:39 — REGNUM Вооруженные силы Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине весной 2014 года. Обстрелы Донбасса не прекращались все эти годы. За это время на территории ДНР и ЛНР уничтожены тысячи жилых домов и социальных объектов, по данным ООН, погибло около 13 тысяч человек, ранено около 30 тысяч.

Многие жители были вынуждены бежать со своей родной земли в поисках мира. У детей Донбасса отняли детство, эти дети знают, что такое война и что такое смерть. ИА REGNUM продолжает публиковать рисунки детей Донбасса, беженцев в Россию от бомбежек и наступления ВСУ в 2014 году.

6 лет, Луганск Рисунки детей Донбасса

9 лет, Краснодон Рисунки детей Донбасса

Слёзы. 12 лет, Горловка Рисунки детей Донбасса

9 лет, Луганск Рисунки детей Донбасса Слёзы. 12 лет, Горловка Рисунки детей Донбасса

12 лет, Горловка Рисунки детей Донбасса

5 лет, Славянск Рисунки детей Донбасса

3 года, Горловка Рисунки детей Донбасса 7 лет, Енакиево Рисунки детей Донбасса

9 лет, Иловайск Рисунки детей Донбасса

6 лет, Краматорск Рисунки детей Донбасса

9 лет, Алчевск Рисунки детей Донбасса

10 лет, Успенка Рисунки детей Донбасса 5 лет, Краматорск Рисунки детей Донбасса

15 лет, Луганск Рисунки детей Донбасса

9 лет, Иловайск Рисунки детей Донбасса

6 лет, Свердловск Рисунки детей Донбасса

Моя родина. 11 лет, Амвросиевка Рисунки детей Донбасса Моя родина. 11 лет, Амвросиевка Рисунки детей Донбасса

12 лет, Луганская область Рисунки детей Донбасса

Слёзы. 11 лет, Горловка Рисунки детей Донбасса

Горловка в огне. 11 лет Рисунки детей Донбасса

10 лет Рисунки детей Донбасса 10 лет Рисунки детей Донбасса

10 лет, Славянск Рисунки детей Донбасса

7 лет, Горловка Рисунки детей Донбасса

Енакиево Рисунки детей Донбасса

5 лет Рисунки детей Донбасса

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