Кабул, 2 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока в Афганистане приказало министерствам не допускать женщин в офисы «без хиджаба». Об этом говорится в письме, направленном в Afghanistan International.

Хиджаб

Также приказано, чтобы офисы для сотрудников мужчин и женщин были разделены и чтобы мужчины следовали «традициям пророка».

Кроме того, министерство издало приказ о том, что госслужащие должны молиться вместе.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вернувшиеся к власти шесть с половиной месяцев назад, после вывода войск США и свержения президента Афганистана Ашрафа Гани, в последние месяцы неоднократно обещали в ходе «торга» с представителями иностранных правительств и организаций, что будут относиться к афганскому народу, особенно женщинам, не так, как в 1990-е годы.

Однако ограничения, особенно для женщин и свободных СМИ, множатся день ото дня.