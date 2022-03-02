Пермь, 2 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Учредитель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев покинул пост советника губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом сообщает порталproperm.ru.

Bennett Meier Отставка

«Когда приглашали, у меня было условие — в любой момент и любая из сторон может прекратить официальное сотрудничество, без всяких обид и объяснений. Взаимно его реализовали. Однако обратиться за советом ко мне сейчас и в будущем губернатору это не запрещает. Как и мне к нему — с предложением», — рассказал благотворитель.

Стоит отметить, Дмитрий Жебелев работал советником по социальным вопросам с весны 2020 года.