Горно-Алтайск, , 08:27 — REGNUM В Республике Алтай организован сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, к настоящему времени собрано около 150 кг помощи.

Гуманитарная помощь для беженцев с Донбасса Правительство Республики Алтай

По словам руководителя регионального ресурсного центра Марии Рылеевой, наиболее активно в сборе участвуют жители Чойского, Усть-Канского, Усть-Коксинского и Майминского районов, а также Горно-Алтайска.

«На сегодняшний день собраны вещи и предметы первой необходимости — медицинские маски, предметы личной гигиены, одежда и обувь, предметы постельных принадлежностей, антисептики, электрочайники, детские игрушки, а также продукты питания (детское питание, чай, крупы, консервы) и прочее», — отметила она.

Жителям напоминают, что все предметы гумпомощи должны быть новыми и в цельной упаковке, а продукты питания должны иметь длительный срок хранения.