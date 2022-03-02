Нью-Хейвен, США, 2 марта, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Российский журналист Владимир Познер еще 27 сентября 2018 года во время своей лекции в Йельском университете (США) «Как США создали (президента России) Владимира Путина» рассказал о цензуре, которая присутствует в американских СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Познер

«Недавно я даже заказал исследование, целью которого было найти в газете The New York Times хоть одну положительную статью о России за последние три года. <…> И знаете что? Специалисты не смогли отыскать ни одной. Если это не цензура — тогда что?» — сказал он.

Также Познер отметил, что за такой срок кто-нибудь из американских журналистов должен был отметить в России хоть что-то положительное, к примеру, российское мороженое или театр, так как это является правдой и приезжающие в Москву туристы стоят в очередях за театральными билетами.

«Но нет — один негатив. И это не какая-нибудь локальная газета, в The New York Times, считающаяся одной из самых авторитетных во всем мире», — добавил российский журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 1 марта крупнейшие мировые контейнерные перевозчики временно приостановили приём заявок на перевозку ряда грузов во все российские морские порты, в том числе и во Владивосток.