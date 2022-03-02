Ташкент, , 08:25 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 марта провел совещание по вопросам поддержки женщин. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

В частности, на совещании было принято решение — контракты в магистратуре для девушек начиная с нового учебного года будет полностью оплачивать государство.

«Только в новом учебном году на это будет направлено 200 миллиардов сумов (один доллар-10 840 сумов), что позволит оплатить контракты примерно 23 тысячам девушек. Еще одна важная новость — ежегодно женщинам в докторантуре будет выделяться не менее 300 целевых квот», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, ежегодно 50 девушек будут направляться для учебы в престижные зарубежные вузы в бакалавриате и 10 — в магистратуре.