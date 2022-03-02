Пенза, 2 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Ночью 2 марта в Пензу поездом прибыли эвакуированные из Донецкой народной республики юные спортсмены. В составе группы 56 человек, из них пятеро взрослых и 51 ребенок в возрасте от 7 до 17 лет. Ребята входят в состав спортивных команд по плаванию и гимнастике, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Pnzreg.ru Юные спортсмены из ДНР прибыли в Пензу

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Встречали юных спортсменов и их сопровождающих губернатор Олег Мельниченко, члены областного правительства, представители оперативного штаба.

По словам главного тренера сборной по плаванию Донецкой народной республики Влады Гржибовской, они хотели бы потренироваться, потому что дома сейчас такой возможности нет.

«В последние две недели мы совсем не выходили из дома, поэтому дети уже забыли, наверное, что такое «чувство воды». А до этого ребята наши выступали, даже в Пензе были на соревнованиях в прошлом году. Выезжали на всероссийские состязания. У нас хорошие спортсмены», — добавила старший тренер.

Дети прибыли без сопровождения родителей. Размещать их будут на базе двух пунктов временного проживания. Спортсменов обеспечат всем необходимым и организуют тренировочный процесс для продолжения детьми спортивной подготовки.

«Остальное будет предоставлено так же, как и для 380 детей Донбасса, которые уже на сегодняшний день у нас находятся. Ребята будут обеспечены питанием, учиться смогут в близлежащих школах. Все получат школьные принадлежности, будут заняты культурно-массовой и кружковой работой. Тренеры смогут постоянно находиться с детьми. Подключится к работе и наш тренерский состав», — заверил губернатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, поздним вечером 22 февраля первый состав с эвакуированными из Донецкой и Луганской народных республик прибыл на станцию Пенза-1.

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