Сеул, 2 марта, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В январе 2022 года индекс промышленного производства в Южной Корее составил 115,8 пунктов, что на 0,3% меньше, чем в декабре 2021 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

Согласно опубликованным данным, темпы падения показателя оказались самыми высокими с июля 2021 года, когда индекс упал на 0,8%.

Производство в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности увеличилось на 0,2%, в строительном секторе — на 0.5%, однако производство в сфере услуг, напротив, сократилось на 0,2%.

Розничные продажи, отражающие тенденции потребления, также упали на 1,9%. Инвестиции в производственные мощности увеличились на 2,5%.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.