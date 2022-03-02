Исламабад, 2 марта, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Исламабаде состоялся седьмой раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Пакистана. Об этом сообщает МИД Узбекистана.

Uzreport.uz Узбекистан и Пакистан

«В ходе переговоров обсуждены текущее состояние и перспективы развития многопланового узбекско-пакистанского стратегического партнерства», — говорится в сообщении.

Сторонами подтверждена взаимная заинтересованность в углублении сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

«Стороны отдельно обсудили вопросы реализации крупных инвестиционных проектов, в частности строительство железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар», — говорится в сообщении.

Также, выражена приверженность расширению взаимодействия на афганском направлении, в частности, в вопросах оказания гуманитарной и иной помощи афганскому народу.

Делегации сторон возглавили заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков и заместитель министра иностранных дел Пакистана Афтаб Курейши.