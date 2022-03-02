Москва, , 08:21 — REGNUM Торги по нефти марки Brent на Московской бирже 1 марта снова не проводились, а в Лондоне на ICE цена нефти Brent взлетела на 7% почти до $104 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

На внеочередном заседании Международного энергетического агентства страны, входящие в МЭА, договорились продать в совокупности 60 млн баррелей нефти из резервов для снижения цен.

Однако в течение дня нефтяной рынок игнорировал эту новость. Скорее всего, рынок ожидает заявлений с сегодняшней министерской встречи стран-участниц ОПЕК+.

На встерче с очень высокой вероятностью может быть решено, что параметры увеличения добычи нефти на апрель меняться не будут.

Цена нефти Brent, если закрепится выше уровня в $105, далее может вырасти до $110−111 за баррель.

Сегодня, 2 марта, утром мировые цены на нефть марки Brent выросли на 4,89%, до $110,1 за баррель впервые с июля 2014 года, цены на нефть WTI — на 4,97%, до $108,55.

На сегодняшний день ожидается коридор по цене на нефть Brent в $103—106 за баррель.

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