Село Усть-Качка, Пермский край, , 08:21 — REGNUM В Пермском крае ЗАО «Курорт «Усть-Качка» привлечено к административной ответственности за надлежащее исполнение требований закона при функционировании зоопарка, расположенного на территории санатория. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Штраф Uriston.com

По данным ведомства, компания не обеспечивала выполнение требований федерального закона «О ветеринарии», а также иных нормативных правовых актов в данной сфере. Прокуратуры казала на отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на корм, закупаемый для нужд животных, а также на одно из животных, которое было продано юрлицом в конце января 2022 года.

За нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил в отношении ЗАО «Курорт «Усть-Качка» возбудили административное производство. По итогам его рассмотрения компания оштрафована на 10 тыс. рублей. Постановление в законную силу не вступило.