Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Вашингтон вознамерился преследовать российских олигархов. Для расследованиях их деятельности министерство юстиции США создаст специальную группу. Об этом во время выступления в Конгрессе США сообщил глава Белого дома Джозеф Байден.

Джо Байден (сс) Marc Nozell

«Сегодня вечером я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые заработали миллиарды долларов на этом жестоком режиме, довольно. Министерство юстиции Соединённых Штатов собирает специальную целевую группу для расследования преступлений российских олигархов», — цитирует CNN Байдена.

Американский лидер также добавил, что Вашингтон объединяет силы со своими европейскими союзниками, чтобы «чтобы найти и захватить ваши яхты, роскошные квартиры, частные самолёты».

«Мы идём за вашими капиталами, нажитыми неправедным путём», — добавил президент США.

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«Мы отрезаем доступ России к технологиям, что лишит их экономику силы и ослабит армию», — добавил он.

По словам Байдена, уже сейчас российский фондовый рынок потерял 40% капитализации после западных санкций. Вместе с тем, он заверил, что ограничительные меры коснутся только РФ, а их последствия не затронут бизнес и потребителей в США.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее член палаты представителей Конгресса США от штата Техас, республиканец Лэнс Гуден выдвинул предложение изымать яхты у российских бизнесменов с помощью каперских свидетельств. Гуден пояснил, что у российских граждан, а в особенности, по его словам, у руководства России, «до сих пор есть яхты и самолёты, которые стоят в гаванях и аэропортах по всему миру». Политик предложил захватить их, используя каперские грамоты, право выдачи которых принадлежит Конгрессу США.