Вашингтон, 2 марта 2022, 08:20 — REGNUM Вашингтон вознамерился преследовать российских олигархов. Для расследованиях их деятельности министерство юстиции США создаст специальную группу. Об этом во время выступления в Конгрессе США сообщил глава Белого дома Джозеф Байден.
Американский лидер также добавил, что Вашингтон объединяет силы со своими европейскими союзниками, чтобы «чтобы найти и захватить ваши яхты, роскошные квартиры, частные самолёты».
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По словам Байдена, уже сейчас российский фондовый рынок потерял 40% капитализации после западных санкций. Вместе с тем, он заверил, что ограничительные меры коснутся только РФ, а их последствия не затронут бизнес и потребителей в США.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее член палаты представителей Конгресса США от штата Техас, республиканец Лэнс Гуден выдвинул предложение изымать яхты у российских бизнесменов с помощью каперских свидетельств. Гуден пояснил, что у российских граждан, а в особенности, по его словам, у руководства России, «до сих пор есть яхты и самолёты, которые стоят в гаванях и аэропортах по всему миру». Политик предложил захватить их, используя каперские грамоты, право выдачи которых принадлежит Конгрессу США.