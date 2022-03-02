Тбилиси, 2 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Отношения Тбилиси и Киева ещё вернутся в прежнее русло. Об этом заявил на телеканале «Имеди» министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Facebook.com/EKhoshtaria Флаги Грузии и Украины перед грузинским парламентом

Он прокомментировал решение украинского президента Владимира Зеленского отозвать посла из Тбилиси. Залкалиани считает, что скоро сможет обсудить ситуацию с украинским коллегой.

«Мы все обязательно выйдем из этой ситуации так, как это подобает нашим отношениям и той поддержке и солидарности, которую наша власть проявила в отношении наших братьев-украинцев», — сказал министр.

Напомним, Зеленский отозвал посла из Грузии 1 марта. Он заявил, что это вызвано отказом Тбилиси поддержать санкции против России. Также грузинские власти не позволили прилететь с Украины самолёту, который должен был забрать 60 грузинских добровольцев, желающих защищать киевских режим.