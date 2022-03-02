В Тбилиси выразили надежду на восстановление прежних отношений с Киевом
Тбилиси, 2 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Отношения Тбилиси и Киева ещё вернутся в прежнее русло. Об этом заявил на телеканале «Имеди» министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Он прокомментировал решение украинского президента Владимира Зеленского отозвать посла из Тбилиси. Залкалиани считает, что скоро сможет обсудить ситуацию с украинским коллегой.
«Мы все обязательно выйдем из этой ситуации так, как это подобает нашим отношениям и той поддержке и солидарности, которую наша власть проявила в отношении наших братьев-украинцев», — сказал министр.
Напомним, Зеленский отозвал посла из Грузии 1 марта. Он заявил, что это вызвано отказом Тбилиси поддержать санкции против России. Также грузинские власти не позволили прилететь с Украины самолёту, который должен был забрать 60 грузинских добровольцев, желающих защищать киевских режим.