Чебоксары, , 08:18 — REGNUM В Чувашии специалисты из надзорных ведомств и органов власти проверяют информацию о гибели рыбы в реке Кукшум. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.

Отбор проб воды Cap.ru

Для изучения обстоятельств происшествия взяты пробы воды и водных ресурсов, в том числе погибшая рыба. Материалы собраны в месте сброса, выше и ниже места сброса. Где именно взяты пробы, а также о каких сбросах идёт речь, не уточняется.

Известно также, в выездных мероприятиях, помимо республиканских чиновников, приняли участие специалисты природоохранной прокуратуры, управлений Росприроднадзора, Росрыболовства, лаборатории филиала «ЦЛАТИ по Чувашской Республике».

Мертвая рыба в реке Кукшум в Чуваши Cap.ru

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в акватории Чебоксарского залива регистрировали массовую гибель рыбы. Тогда чиновники сослались на дефицит кислорода в воде. Тогда было заявлено о начале административного расследования.

Подробнее: По факту гибели рыбы в Чебоксарском заливе начато расследование