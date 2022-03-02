Москва, , 08:15 — REGNUM Никакой речи о каком-либо неуспехе российской военной операции на Украине быть не может по очевидным причинам, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

В сложившейся очень сложной ситуации начала специальной операции Вооруженных сил России на Украине, мы должны руководствоваться официальными сведениями, которые никто не может оспорить. Такими бесспорными сведениями является заявление Министерства обороны Российской Федерации о том, что Российская Армия полностью господствует в воздухе.

«Это информация является и строго официальной, и бесспорной одновременно. Даже наши самые оголтелые, самые лживые противники, несущие ахинею по поводу наших потерь или неуспешности нашей операции в целом, признают факт нашего полного господства в воздухе. Но если так, о каком неуспехе нашей спецоперации может идти речь? Одного этого обстоятельства достаточно, чтобы говорить, что в действиях нашей армии, осуществляющей спецоперацию на Украине, доминирует именно позитив», — заявил Кургинян.

По его словам, контроль над воздухом является ключевым бесспорным фактором, который позволяет безоговорочно говорить о позитиве для нас в осуществлении операции. Потому что именно этот контроль с воздуха не позволяет украинской армии осуществлять регулярное противодействие нашей спецоперации. Потому что в XXI веке регулярная армия неспособна эффективно сопротивляться в случае, если воздух на 100% контролирует противник. Партизаны могут, а регулярная армия — нет.