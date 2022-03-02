Владивосток, , 08:21 — REGNUM С 1 марта крупнейшие мировые контейнерные перевозчики временно приостановили приём заявок на перевозку ряда грузов во все российские морские порты, в том числе и во Владивосток, сообщается на сайте компании Maersk.

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Отмечается, что ввиду регулярно поступающих обновлений и уточнений по применению санкций, потребуется время для внесения изменений в текущие процессы приёма и обработки заявок на перевозку.

«Мы наблюдаем последствия санкций на глобальные цепочки поставок, а именно: задержки в доставке, усиление мер контроля и остановка грузов для дополнительной проверки таможенными службами в портах перевалки, прочие операционные сбои.

В связи с ужесточением мер контроля со стороны таможенной службы ряда европейских стран в портах Бельгии, Нидерландов и Великобритании по грузам, приходящим в Россию, возможны задержки в доставке, а также возникновение дополнительных расходов, связанных с досмотровыми операциями.

Поскольку санкции уже напрямую и косвенно отразились на стабильности и безопасности нашей работы, нами принято решение о временной приостановке приёма новых заявок на перевозку за исключением продовольственных грузов, а также грузов медицинского и гуманитарного назначения», — говорится в сообщении Maersk.

В компании пояснили, что как только обстоятельства позволят обеспечить стабильность операций через российские порты, то приём заявок возобновится.

В список крупных компаний входят швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM.

Как сообщало ИА REGNUM, порты Китая зафиксировали рост грузооборота в январе на фоне устойчивого восстановления экономики страны.