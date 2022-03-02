Вашингтон, 2 марта, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Сократить дефицит бюджета США более, чем на $1 трлн планирует действующая администрация Белого дома. Об этом 1 марта заявил президент США Джозеф Байден во время выступления в Конгрессе с ежегодным посланием «О положении страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Американский лидер дал обещание сократить не только расход бюджета, но и его дефицит.

«К концу этого года дефицит сократится менее чем вдвое по сравнению с тем, каким он был до моего вступления в должность президента», — уточнил глава Белого дома.

При этом Байден особо отметил, что намерен стать единственным в истории страны президентом, который сократит дефицит бюджета более чем на $1 трлн за один год, дав обещание вновь заставить работать надзорные органы страны.

По мнению американского лидера, предыдущая администрация Белого дома раздула дефицит бюджета за счёт сокращения налогового бремени для состоятельных людей и корпораций. Кроме того, Байден обвинил предыдущую американскую администрацию в подрыве работы надзорных органов, чья задача заключалась в том, чтобы предотвратить неэффективное расходование бюджетных средств, выделенных на борьбу с пандемией COVID-19.

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