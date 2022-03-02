Варшава, , 08:31 — REGNUM Процесс изъятия российской недвижимости в Польше инициировало министерство иностранных дел этой страны. Об этом говорится в заявлении польского МИД, опубликованном 1 марта.

Варшава Иван Шилов © ИА REGNUM

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В МИД Польши заявили, что попросили компетентные органы государственного управления возбудить исполнительное производство в отношении двух объектов, которыми Россия «незаконно владеет» и не использует в дипломатических и консульских целях. Это объект недвижимости на улице Собеского, 100 и здание общеобразовательной школы при российском посольстве на улице Келецка, 45.

В соответствии с окончательными решениями польских судов, отметили в МИД, объекты должны быть переданы «законному владельцу — Государственному казначейству» Польши. Также ведомство рекомендовало как можно скорее провести суды по другим делам, связанным с недвижимостью.

В МИД Польши отметили, что решение в отношении недвижимости связано с «грубым несоответствием» её количества, которое находится в собственности в польско-российских отношениях. При этом в обозримом будущем решить этот вопрос не представляется возможным.

Замглавы польского МИД Марчин Пшидач написал в Twitter, что «Россия занимает незаконно» многие объекты недвижимости. В этих зданиях следует разместить людей, пострадавших из-за конфликта на Украине.

В Москве считают российской собственностью объекты дипломатической недвижимости, расположенные на территории Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент ПольшиАнджей Дудавыступил за немедленное введение антироссийских санкций из-за признания Москвой независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

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