Псков, , 08:17 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл заседание Оперативного штаба при администрации по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона. Совещание было связано с введением пакета санкций и ограничений по отношению к России и направлено на обсуждение первоочередных задач по поддержке региональной экономики, сообщили в пресс-службе областной администрации.

ОЭЗ «Моглино» Pskov.ru

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«Нам всем бросили очень серьезный вызов. Тем не менее наш регион на него ответить готов <…> Наша задача сейчас — проанализировать сигналы, поступающие от бизнеса, рассмотреть возникающие проблемы, спрогнозировать развитие ситуации на ближайшее будущее», — сказал губернатор Ведерников.

Он поручил возобновлен постоянный мониторинг системообразующих предприятий Псковской области. В этом списке — 26 организаций общей численностью около 24 тыс. сотрудников.

«Необходимо рассмотреть вопрос расширения перечня. Это позволит более тонко следить за ситуацией, держать руку на пульсе, чтобы, если потребуется, сформировать соответствующие меры поддержки или обратиться за федеральной помощью», — сказал Михаил Ведерников.

Он поддержал предложение вице-губернатора Нинель Салагаевой включить в спискок системообразующих предприятий еще семь крупных производственных организаций с высоким уровнем выручки и большим числом работников.

Особе внимание участники заседания уделили ситуации у резидентов особой экономической зоны «Моглино» и в других предприятиях с иностранным участием. «Важно аккуратно провести работу с каждым, чтобы Псковская область не потеряла ни существующие, ни потенциальные рабочие места», — сказал губернатор.

Особое внимание губернатор Псковской области попросил обратить на мониторинг ценообразования, во избежание неоправданного роста цен. По его поручению в территориальное управление ФАС будет направлено обращение с просьбой оперативно подключиться к анализу рынка.

«Ситуация непростая, но предыдущие годы для нас стали хорошей тренировкой, как работать в сложных, а иногда в экстремальных условиях <…> Уверен, что общими усилиями мы все вызовы достойно встретим и все трудности преодолеем», — резюмировал Михаил Ведерников.