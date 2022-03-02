Джакарта, , 08:11 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в округе Пангандаран индонезийской провинции Западная Ява, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение Smchealth.org

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что эпицентр землетрясения находился в 134 км от Пангандарана. Землетрясение произошло около 22:12 по западно-индонезийскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за 2021 год в Индонезии произошло 17 768 пожаров, 5274 из которых были вызваны коротким замыканием в электросети.

Подробнее в материале: В Индонезии за год произошло более 17 тысяч пожаров