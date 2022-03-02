Нью-Хейвен, США, , 08:08 — REGNUM Российский журналист Владимир Познер еще 27 сентября 2018 года во время своей лекции в Йельском университете (США) «Как США создали (президента России) Владимира Путина» заявил, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО.

Владимир Познер Dmitry Rozhkov

«В общем, российское руководство видит НАТО как очень большую угрозу. Правильно ли это, либо же нет, дело не в этом. Главное, что это реальность, в которой мы живем. Ситуация уже выходит за рамки политики, и у них возникает вопрос: «Почему вы приближаете НАТО все ближе и ближе к нашим границам?» В Латвии альянс уже на границе, равно как и в Эстонии. Прямо сейчас Украина делает большие шаги в сторону европейских государств. Это сложная тема», — сказал он.

Также российский журналист отметил, что в этом вопросе немаловажное влияние оказали США, и фактически Украина все больше смотрит в направлении стран НАТО. При этом если в конце концов она окончательно решит стать частью Запада, логично будет предположить, что она все же вступит в ЕС, а затем станет полноценным членом НАТО.

«Итак, как вы все знаете, у России есть граница с Украиной. Кроме того, Крым, который на протяжении истории считался российским, я не буду пускаться в дискуссию на тему сперва он был там, затем его отвоевали, затем подарили и бла-бла-бла, опять же, смысл тут в следующем: Севастополь всегда являлся российской базой, местом, где располагался военно-морской флот Черного моря», — уточнил он.

При этом Познер в то время добавил, что если бы Крым находился в составе Украины, которая потом вступила бы в НАТО, российскому флоту не позволили бы контролировать Черное море и вместо него туда придут ВМС США. С помощью этого НАТО приближается к юго-западной границе России и потому русские видят в таких действиях угрозу.

«Они заявляют: «Мы этого не позволим». Является ли это правильным с точки зрения международного права? Нет, ни в коем случае. Но когда речь идет о чем-то потенциально угрожающем твоим границам вам становится все равно на международное право. Точно так же было и во время Карибского кризиса», — утверждал тогда журналист.

«В этой ситуации начинаешь думать: «Знаете что, нам плевать, какие у вас планы, мы этого не допустим». С самого начала я считаю, что в мире присутствует негласное международное соглашение: Украина не должна становиться членом НАТО по крайней мере на протяжении следующих 50 лет. Тогда и не будет больше никакой украинской проблемы», — также добавил он.

При этом Познер в качестве примера привел гипотетическую ситуацию, при которой в соседней с США Мексикой может произойти революция и новое мексиканское правительство вдруг решит попросить у России военной помощи.

«Вы правда считаете, что Америка допустит такое развитие событий? Тогда почему вы ожидаете, что русские допустят подобное у своих границ? Вот в этом-то все и дело», — указал он.

«Нужен ли нам компромисс? Лично я в этом уверен. Этим компромиссом должно являться то, что Украина гарантирует: она не будет вступать в ряды НАТО. В свою очередь русские покидают украинские земли. Они уйдут, но только в ответ на железные гарантии», — добавил российский журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Украины назвал «иранцами» президент США Джо Байден, оговорившись во время выступления в Конгрессе 1 марта с ежегодным посланием «О положении страны».