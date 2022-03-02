Якутск, , 08:17 — REGNUM Завершено расследование по уголовному делу экс-руководителя спортивной школы в Нерюнгри. Она присвоила себе часть премий сотрудников под видом дисциплинарного взыскания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе прокуратуры республики.

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Директора обвиняют по статье 286 УК РФ в злоупотреблении полномочиями и нарушении прав подчинённых. Следствие считает, что в течение двух лет женщина частично лишала премий двоих сотрудников спортшколы. По её указанию, они сами передавали ей деньги. Всего директор «оштрафовала» подчинённых якобы за дисциплинарные нарушения почти на 500 тыс. рублей.

Дело расследовано и направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алданском районе Якутии представитель ОМВД РФ не провела должным образом осмотр транспортного средства. За это она ответит в суде, обвинительное заключение уже сформировано.