Тбилиси, 2 марта, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Муж вице-премьера и министра культуры, спорта и по делам молодёжи Грузии Теи Цулукиани Нугзар (Нуго) Какулия 1 марта на своей странице в «Фейсбуке» обрушился с руганью на грузинскую оппозицию и персонально на президента Украины Владимира Зеленского.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

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«Люди, которые являются сегодня организаторами митинга, которые покинули поле боя на третий день боевых действий в Грузии [в 2008 году] и бежали, люди, которые оставили тогда врага в 40 километрах от наших детей! И которые думают, что воевать — это только показать свою ****! Я хотел бы спросить вас, а вы возмутились тем, что Зеленский отозвал своего посла из Грузии… Да пусть ваши Миша [Саакашвили], Зеленский и ещё сверху посол ****** друг друга! Из Белоруссии не отозвал посла! Не отозвал посла из Молдавии! А из оккупированной русскими Грузии отозвал посла, который всё время только и проводил время в молитвах за националов [«Единое национальное движение»]! Когда мы оставили нашего посла и посольство в Киеве под пулями, он [Зеленский] не рассматривает это, как знак поддержки. Обезьяна неблагодарная!», — написал Какулия.

Напомним, что 1 марта Владимир Зеленский, недовольный отказом Грузии присоединиться к антироссийским санкциям, отозвал украинского посла из Тбилиси.