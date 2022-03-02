Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Американский стриминговый сервис Netflix отказался работать над оригинальными кинопроектами в России, 2 марта сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Истерика Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР

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Компания работала в РФ над съемкой сериалов «Анна К», «Ничего особенного» и «Зато». Ранее Netflix перестал транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса, несмотря на нормы законодательства России.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта агентство Reuters распространило информацию о том, что американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment отменит показ своих новых фильмов в РФ из-за ситуации вокруг Украины.

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