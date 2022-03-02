Уфа, 2 марта, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Производители экологически чистой продукции могут получить государственную поддержку в Башкирии. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Личный архив Ирины Коровиной Ирина Коровина — молодой фермер

Сообщается, что депутаты намерены рассмотреть в окончательном чтении проект закона «О внесении изменений в статью 6 закона республики Башкортостан «О развитии сельского хозяйства в республике Башкортостан».

Проектом закона предлагается расширить список основных направлений, которым может быть оказана господдержка производства сельскохозяйственных продуктов за счет средств регионального бюджета.

«В частности, в этот перечень войдет производство сельхозпродукции и продовольствия с улучшенными характеристиками», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Отмечается, что господдержка включает меры по страхованию рисков, повышению доступности кредитных ресурсов, финансовому содействию в проведении мероприятий по повышению плодородия почв.

Сообщается, что «чистые» технологии предполагают запрет на применение методов генной инженерии, ионизирующего излучения, а «улучшенные характеристики» предполагают использование в производстве качественного сырья. К упаковке также предъявляются особые требования: она должна быть произведена из биоразлагаемых или повторно перерабатываемых материалов.

«Развитие «чистого» направления поможет нам сформировать региональный бренд, основанный на высоком качестве и экологичности продукции Башкирии, монетизировать фундаментальные преимущества нашего сельхозпроизводства: полный запрет на использование генно-инженерно-модифицированных организмов, низкий уровень содержания тяжелых металлов в минеральных удобрениях и так далее», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Отмечается, что государственная поддержка аграриев, ориентированных на экологичность, будет способствовать повышению качества продукции прилавках магазинов и благоприятно отразится на здоровье людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что аграрии Башкирии в 2022 году по льготному лизингу получили технику на сумму 290 млн рублей.