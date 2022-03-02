Чебоксары, , 08:02 — REGNUM В Чебоксарах образовательные учреждения получили новые сообщения о минировании — подобные угрозы приходят уже третий день подряд. В очередной раз эвакуированы десятки учреждений, информирует управление образования столичной мэрии.

Заседание антитеррористической комиссии в Чувашии Cap.ru

Сегодня, 2 марта, более 70 образовательных учреждений города проводят эвакуационные мероприятия. Чиновники отмечают, что «причиной стали электронные спам-сообщения о минировании, поступившие на почту учреждений».

«В соответствии с инструкцией администрации школ и детских садов оперативно приняли необходимые меры: детей и сотрудников незамедлительно эвакуировали в ближайшие учреждения. Службы быстрого реагирования проводят оперативные действия», — говорят в управлении образования.

Отметим, что учреждения образования Чувашии угрозы о «минировании» получают третий день подряд. 1 марта массовые эвакуационные мероприятия проводились в двух муниципальных образованиях: в Чебоксарах это коснулось пяти школ и 44-х детских садов, в Вурнарском районе — всех школ. 28 февраля эвакуация проводилась в 111-ти школах и детсадах Чебоксар и Чебоксарского района.

1 марта глава Чувашии Олег Николаев на заседании антитеррористической комиссии заявил, «сейчас мы переживаем мощнейшие информационные атаки», направленные, в том числе, «на проверку готовности к действиям при угрозе совершения террористических актов».

«Второй день мы эвакуируем тысячи школьников из наших образовательных учреждений, и, конечно же, в этой связи испытываем колоссальные неудобства. Но хотел бы обратить внимание на то, что хоть и сообщения ложные, мы с вами не имеем права ослабить внимание и бдительность. Естественно, каждый раз мы будем реагировать в полной мере, в соответствии с установленным регламентом, чтобы не пропустить реальную угрозу», — сказал Олег Николаев.

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