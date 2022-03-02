В Чебоксарах третий день подряд эвакуируют десятки школ
Чебоксары, 2 марта, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В Чебоксарах образовательные учреждения получили новые сообщения о минировании — подобные угрозы приходят уже третий день подряд. В очередной раз эвакуированы десятки учреждений, информирует управление образования столичной мэрии.
Сегодня, 2 марта, более 70 образовательных учреждений города проводят эвакуационные мероприятия. Чиновники отмечают, что «причиной стали электронные спам-сообщения о минировании, поступившие на почту учреждений».
«В соответствии с инструкцией администрации школ и детских садов оперативно приняли необходимые меры: детей и сотрудников незамедлительно эвакуировали в ближайшие учреждения. Службы быстрого реагирования проводят оперативные действия», — говорят в управлении образования.
Отметим, что учреждения образования Чувашии угрозы о «минировании» получают третий день подряд. 1 марта массовые эвакуационные мероприятия проводились в двух муниципальных образованиях: в Чебоксарах это коснулось пяти школ и 44-х детских садов, в Вурнарском районе — всех школ. 28 февраля эвакуация проводилась в 111-ти школах и детсадах Чебоксар и Чебоксарского района.
1 марта глава Чувашии Олег Николаев на заседании антитеррористической комиссии заявил, «сейчас мы переживаем мощнейшие информационные атаки», направленные, в том числе, «на проверку готовности к действиям при угрозе совершения террористических актов».