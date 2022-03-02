Пермь, 2 марта, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Перми прокуратура проверила законность работы нового крупного торгового центра. Выяснилось, что открытие прошло с нарушением. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Pixabay.com Торговый центр

Под пристальным вниманием оказалось здание первой очереди Многофункционального центра с гостиницей в границах улиц Попова — Монастырская — Осинская — Петропавловская. В ходе проверки установлено, что собственник объекта получил разрешительные документы на ввод объекта в эксплуатацию от министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 16 февраля 2022 года. Однако здание фактически эксплуатировалось, начиная с 12 февраля 2022.

Руководителю ООО «Проект Пермь» внесено представление, материалы проверки направлены в Инспекцию государственного строительного надзора Пермского края для решения вопроса о привлечении компании к административной ответственности.