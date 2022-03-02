Южно-Сахалинск, , 07:59 — REGNUM Дислоцированные на Сахалине мотострелки армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) совместно с расчётами самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» в ходе тактических учений уничтожили высадившийся на остров десант условного противника. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Самоходное орудие Гиацинт-С Mil.ru

пресс-служба ВВО «В ходе учений десант условного противника высадился на побережье острова и перешёл в наступление. В свою очередь мотострелковые подразделения армейского корпуса ВВО приступили к ведению обороны, а расчёты самоходных артиллерийских гаубиц «Гиацинт» создали на пути «противника» зону заградительного огня, тем самым остановив его продвижение вглубь острова».

На первом этапе артиллеристы, получившие от БПЛА «Орлан-10» и «Элерон-3» координаты целей, залпом из 152-мм «Гиацинтов» уничтожили боевую технику и командный пункт десанта «противника». После чего дело довершила контратака мотострелковых подразделений.

В учениях было задействовано более 500 военнослужащих армейского корпуса ВВО и около 50 единиц вооружения и военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах силы Восточного военного округа провели тренировку по охране воздушного пространства.

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