Армейский корпус ВВО отработал на Сахалине уничтожение десанта «противника»
Южно-Сахалинск, 2 марта, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Дислоцированные на Сахалине мотострелки армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) совместно с расчётами самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» в ходе тактических учений уничтожили высадившийся на остров десант условного противника. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.
На первом этапе артиллеристы, получившие от БПЛА «Орлан-10» и «Элерон-3» координаты целей, залпом из 152-мм «Гиацинтов» уничтожили боевую технику и командный пункт десанта «противника». После чего дело довершила контратака мотострелковых подразделений.
В учениях было задействовано более 500 военнослужащих армейского корпуса ВВО и около 50 единиц вооружения и военной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах силы Восточного военного округа провели тренировку по охране воздушного пространства.