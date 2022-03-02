Южно-Сахалинск, 2 марта, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Спецоперация России это вынужденная мера, и вынудили на её проведение хозяева украинского режима, прокомментировал руководитель южно-сахалинского отделения движения «Юнармия» Юлиан Красавин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«В последние месяцы можно было наблюдать, как наша страна тщетно добивалась гарантий своей безопасности — безопасности каждого из нас. С учетом того, что Запад накачивал оружием, а прямо перед операцией президент Украины Владимир Зеленский договорился о ядерном оружии, резко активизировались удары по нашим союзникам ДНР и ЛНР. В такой обстановке единственным выходом из ситуации остается вынужденная военная операция», — цитирует юнармейца пресс-служба правительства области.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Амурской области 1 марта поддержали военнослужащих России. Акция проходила на городской трассе для картинга.