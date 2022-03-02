Лондон, 2 марта, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В ходе заседания членов парламента Великобритании, проходившего 1 марта, было предложено рассмотреть санкции против Казахстана и Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Сообщается, что на заседании обсуждали санкции против России за начало операции на Украине для защиты Донбасса. Член парламента Маргарет Ходж отметила, что Нур-Султан и Баку поддерживают Москву.

«Будут ли введены санкции против представителей Казахстана и Азербайджана?» — спросила Ходж у присутствующей на заседании главы МИД Великобритании Лиз Трасс.

Министр сказала, что Лондон в первую очередь занимается санкциями против России и Белоруссии. Вопрос о мерах против Азербайджана и Казахстана в министерстве тоже рассмотрят.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Москве и Киеву нужно найти общий язык. Он предложил выступить посредником на переговорах.