Калуга, 2 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Открытие детского сада «Лукоморье», который стал структурным подразделением Центра развития ребенка «Детство», запланировано в Калуге в апреле. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото пресс-службы правительства Калужской области. Игровая комната в новом детском саду «Лукоморье»

Дошкольное образовательное учреждение, расположенное на Правобережье на Сиреневом бульваре, рассчитано на 325 мест. Пять из четырнадцати групп — ясельные. Для поступления в новый детсад уже зарегистрированы 162 ребёнка.

В настоящее время в дошкольном учреждении проходит набор педагогического коллектива и обслуживающего персонала, проводится работа по оснащению мебелью, мягким инвентарем, посудой.

В помещениях детского сада есть игровые и спальные комнаты, медицинский кабинет и пищеблок, спортивный и музыкальный залы, территория для прогулок. Весной здесь будут проведены работы по озеленению: в частности, планируется высадить аллеи сирени.

Одним из важнейших итогов 2021 года стало решение в Калужской области проблемы доступности дошкольного образования, в том числе для детей до трех лет. Было построено и приобретено девять зданий и помещений детских садов, создано 1617 новых мест для дошколят, из них 647 — для детей младшего возраста. Всеми формами дошкольного образования охвачена почти 51 тысяча детей. В 2022—2024 годах в регионе планируется дополнительно создать еще 1130 дошкольных мест. Новые детские сады появятся в Калуге, Обнинске, Мещовске, Боровском районе и в селе Воскресенское Ферзиковского района Калужской области.