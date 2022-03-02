Веллингтон, 2 марта, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Несколько пожаров началось перед зданием парламента Новой Зеландии в Веллингтоне, где произошли столкновения протестующих и полицейских. Об этом 2 марта передает радиостанция Radio New Zealand.

Dave Hogg Пожар

По информации журналистов, демонстранты подожгли свои палатки, чтобы не дать полиции разогнать акцию, которая проходит в новозеландской столице с 8 февраля. Кроме того, протестующие разжигают костры под деревьями, посаженными рядом со зданием. Из-за пожаров площадь перед парламентом затянуло дымом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция Веллингтона задержала по меньшей мере 60 участников акции протеста против коронавирусных ограничений в Новой Зеландии.