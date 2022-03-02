Бузулукский район, Оренбургская область, 2 марта, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В Оренбургской области мужчина отсудил компенсацию за ремонт автомобиля, на который обрушился снег с крыши трансформаторной станции. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Истец потребовал от компании «Оренбургкоммунэлектросеть», являющейся владельцем трансформаторной станции, 71 416 рублей. Суд посчитал, что вред причинен вследствие неисполнения ответчиком обязанности по очистке от снега крыши объекта недвижимости.

Суд первой инстанции удовлетворил иск. Однако ответчик подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда отклонила доводы апелляционной жалобы об отсутствии вины ответчика в причинении вреда истцу, оставив решение суда без изменения.