Новосибирск, 2 марта, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области появился совет по молодёжной политике. Он создан при правительстве региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Иванов. Молодёжь, в поход за знания! 1960

Считается, что это позволит повысить статус этого коллегиального органа с ведомственного до регионального уровня.

Также власти отмечают, что совет создаётся для активного участия молодежи, объединения молодежи и решения актуальных задач в сфере работы с молодежью.

В его состав войдут представители правительства региона, молодёжного парламента области, регионального агентства поддержки молодежных инициатив, общественных, спортивных, образовательных организаций.