Чебоксары, , 07:46 — REGNUM Из Чувашии направлена первая партия гуманитарной помощи в Донбасс. Она будет доставлена через Ростовскую область, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

В качестве гуманитарной помощи Чувашия направляет 8 тонн муки Cap.ru

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1 марта из Чебоксар ушла первая партия гуманитарной помощи в объёме 20 тонн. В том числе «Чувашхлебопродукт» и «Продфонд» передали восемь тонн муки и две тонны крупы из зерна, выращенного аграриями Чувашии. Кроме того, в составе груза — десять тонн продуктов питания и товаров первой необходимости.

Помощь оказали государственные и частные предприятия, предприниматели, депутаты и неравнодушные жители республики. В числе первых присоединился к поддержке беженцев депутат Госсовета Николай Угаслов, который принёс продукты питания, средства личной гигиены, детские канцелярские принадлежности и игрушки, детское питание, предметы первой необходимости.

«Мы готовы оказать всю необходимую помощь мирным жителям Донбасса и Луганска. В сложное время наш народ никогда не оставался равнодушным к чужой беде. В этом наше единство. Наша задача — быстрее среагировать, чтобы жители Донецкой и Луганской народных республик были обеспечены всем, в чём они нуждаются», — отметил парламентарий.

Груз с гуманитарной помощью доставят в Ростовскую область для дальнейшей отправки в Донецкую и Луганскую народные республики.

В качестве гуманитарной помощи Чувашия направляет 8 тонн муки Cap.ru

Напомним, ранее в Чувашии создана группа для жителей, которые хотят помочь беженцам из Донбасса, также запущена «горячая линия». 1 марта заявлено об организации сбора средств.

Отметим, что в Чувашии подготовили пункты временного размещения для эвакуированных граждан Донбасса: всего развёрнуто 600 мест. В настоящее время, по данным властей, своим ходом прибыли 18 человек, в том числе часть остановилась у родственников.

Волонтёрский центр в Чебоксарах Cap.ru

Как сообщало ИА REGNUM, в числе первых в Чувашии пункт сбора гуманитарной помощи развернули в региональном штабе ОНФ. Подобные центры организованы в Чебоксарах и Новочебоксарске. Жители республики могут принести одежду и предметы первой необходимости.

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